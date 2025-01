Aleksandar Lukashenko convidou o correspondente da BBC Steve Rosenberg, que perguntou sobre prisioneiros políticos da Bielorrússia para ir à colônia para ver Maria Cholesnikov e olhar para ela. Em novembro, o pai de Kolesnik pôde ver a primeira vez após a comunicação com ela foi interrompida em fevereiro de 2023.

Em uma entrevista coletiva realizada no dia da eleição na Bielorrússia, Rosenberg enfatizou que os rivais de Lukashenk não tinham permissão para participar e alguns foram fechados e revogados por Marija Cholesnikov.

“Você é para Maria de novo, meu Deus … você está falando sobre fechar sua boca ou fechar alguém para a prisão? Bem, se a boca é uma coisa. Mas se a prisão é quem abriu demais a boca ”, respondeu Lukashenko (citação de “Para o espelho”).

Ele também afirmou que o pai do pai teve a oportunidade de vê -la por sua ordem pessoal, mas “ele não tinha direito a se encontrar com ela por lei”. “Ela (Hellsnik’s) viola o regime! Existe um regime. Se você quebrar, ele respondeu. Eu digo: “Ouça, deixe o pai dela descer”. Bem, mostre a Steve que ela é saudável. Para parecer normal.

“Diga -me se você quiser. Vamos pensar sobre o que fazer. Vá e olhe. <…> Faça a pergunta dela: “Marina (Lukashenko está errada, o nome do Cholescnik é Mary), por que você está sentado aqui?” E ela tem que responder a você ”, disse Lukashenko. Ele pediu a Rosenberg que “vá” para olhar para o coral e acrescentou que ela havia escrito uma petição para o perdão.

Respondendo à questão do correspondente de que as escolhas que estão em andamento podem ser chamadas de democrata quando os principais rivais estão ou na prisão ou exílio, Lukashenko respondeu que era “o direito de escolha”.

“Steve, alguns estão na prisão, outros no exílio, e você está aqui. <…> Isso é democrático. Alguns escolheram a prisão, outros exilados, como você diz. Não expulsamos ninguém do país. Além disso, abrimos o país. Não somos pessoas vingativas, não somos maliciosos. <…> Sabemos o papel de todos: venha, ligue. Eu quebrei a lei – em lugares que não estão tão distantes quanto você mencionou “, disse Lukashenko.

Maria Hellsnikov, que fazia parte da sede das eleições de Viktor Babarika antes das eleições presidenciais na Bielorrússia 2020, planejava concorrer, tornou -se um dos líderes da oposição bielorrussa. Foi detido em setembro, após a eleição. Antes disso, eles tentaram expulsá -la da Bielorrússia, mas ela rasgou um passaporte na fronteira. Por causa disso, o tribunal a condenou a 11 anos de prisão em caso de tentativa de “assumir o poder”.

Na colônia do Holnikovo, ela foi isolada do mundo exterior e de outros prisioneiros, e sua família não sabia nada sobre ela por cerca de um ano e meio – desde fevereiro de 2023, quando o contato com ela foi interrompido. Até novembro de 2024.

“Ela é muito magra. Eles dizem a ela que todo mundo a esqueceu. A irmã de Marija Cholescnik deu uma entrevista para Deutsche Welle. Um dos principais prisioneiros políticos da Bielorrússia cumpre uma sentença de 11 anos. Ninguém sabe o que está acontecendo com ela