"Você entende o que eu digo": Sua empresa, Irene Humilia, a avó com uma frase, tempestade após episódio

Anúncio Sua empresa A partida de tirar o fôlego Irene. O insípido De fato, durante o episódio de domingo, 2 de fevereiro, aos olhos de De Martino Ele tem algo a reclamar de sua avó que a acompanhou pelo desafio contra o doutor.

Depois de uma partida em que Irene consegue redefinir tudo pacotes Blue mantém o vermelho de lado e consegue a empresa que não está errada, você chega ao fim com um pacote de 10.000 euros de um lado e com um dos 75.000 Por outro lado. O médico faz uma oferta substancial real: 42.500 euros, a metade exata do e -mail total permaneceu em jogo. Irene quer ir até o fim, mas a avó sabiamente a aconselha a aceitar uma figura pesada e levá -la para casa, oferecida pelo médico. O rosto do concorrente se torna sombrio e o tom também está acusando a avó: “Você entendeu que eu te digo?!”, Ele se deixa escapar com uma pitada de histeria. Então ele aceita a oferta do médico, mas ele faz isso descobrindo imediatamente depois de ser um erro. Em seu pacote havia 75.000 euros. E nas mídias sociais, a comoção eclodiu: “Afinal, a avó acha que seu 42.5ke trapaceiro não dá a mínima”. Em suma, a pobre avó acabou no moinho de carne …