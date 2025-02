Você espia no seu bolso: como os apps de bônus olha para os habitantes da Alemanha

Na época, quando cada um de nós carregava um telefone celular em nosso bolso, as redes de varejo promovem ativamente a idéia de “economia pessoal” por meio de aplicativos especiais. Rewe, Rossmann, Lidl e outros gigantes de varejo nos atraem com ofertas que prometem bônus cumulativos, descontos instantâneos e promoções exclusivas. Mas o que está realmente escondido por trás desses programas “atraentes”?

Figuras da realidade: quanto você realmente economiza? O economista da Universidade de Ciências Aplicadas, Marcus Murtter, enfatiza que a vantagem final para os compradores parece muito mais modesta do que as promessas de publicidade. Refere -se a numerosos estudos, segundo os quais a porcentagem média de economia real varia de apenas 0,3%a 1,6%, o que geralmente pára na marca de 1,2%.

Munter explica que, se você apresentar uma família de quatro despesas mensais de 2000 euros, mesmo com o uso ativo de todos os sistemas de bônus possíveis, ele só poderá retornar a 10 euros. Ele acrescenta que, de fato, isso significa o seguinte: Para 10 euros, as pessoas trocam informações sobre suas compras, transformando -se em um precioso dados comerciais para o varejo.

Sob o teto do supermercado

Para usar aplicativos móveis, você geralmente deve indicar seus dados pessoais – nome da família, idade, sexo. Mas, como Andrea Steinbach, especialista do Centro de Consultas do Consumidor da Terra da Rainha -Pfhalz Land, observa, isso não se limita a isso. Supermercados e farmácias procuram construir o “retrato” mais detalhado do comprador:

Onde e quando você compra mercadorias

Quanto você gasta e como você paga

Envie de volta o contêiner ou você conhece o depósito

Você prefere usar um caixa de autoatendimento ou se comunicar com um caixa

Todas essas informações permitem que os canais de varejo “vivam” com você cada viagem de compra. “Tudo o que me preocupo é gravado e chega ao fornecedor”, resume Steinbach. Com base nos dados coletados, são formadas campanhas de publicidade ocasionais, focadas em suas preferências. Digamos que, se você colocar regularmente o leite de aveia na cesta, o aplicativo certamente falará sobre a redução do preço deste produto.

Quando as compras se transformam em um jogo

Para que o usuário perca o interesse e ainda não volte para a loja, as empresas adicionam elementos característicos dos jogos de computador ao processo de compra, explica Marcus Murt. Ele o compara a um sistema de incentivos em videogames, onde os usuários podem aumentar seu “status”, coletar “recompensas” virtuais e receber bônus adicionais por atividades regulares.

Em outras palavras, as pessoas vêem como suas ações recebem uma certa gratidão e mensagens de status na solicitação ajudam a convencê -las de que se movem na direção certa. Multer ressalta que esses mecanismos significam que os usuários se sentem valiosos para a empresa, o que, por sua vez, aumenta sua lealdade.

Além disso, muitas aplicações oferecem cupons ou promoções diárias com um período de validade limitada, criando um efeito de emergência: “Apresse -se, caso contrário, perde um desconto!”. Essa abordagem nos faz não apenas comprar mais, mas também fortalece o apego emocional à marca.

Escândalos com preços: o que está acontecendo “transparência”

No início de 2023, os candidatos Lidl e Penny estavam no centro do conflito público. O Centro de Consultas do Consumidor de Baden -würtemberg apresentou uma queixa contra essas redes de varejo, acusando -as de política de preços insuficientes.

De acordo com Gabriela Bernhardt, do Centro de Consultoria, o problema é que as brochuras de papel anunciam exclusivamente os preços dos “apendivos”. Um comprador que não tem oportunidade ou desejo de instalar o aplicativo até que o último momento não saiba o quanto ele terá que pagar com o caixa. Os especialistas estão convencidos de que o valor básico dos bens deve estar disponível para todos os consumidores, não apenas para aqueles que instalaram um aplicativo móvel.

“Dados de polvo”: confidencialidade ou barato

Andrea Steinbach acredita que a questão do uso de aplicativos é determinada pelas prioridades pessoais de cada pessoa: se alguém é fundamentalmente importante para manter a confidencialidade de suas compras e evitar promoções direcionadas, então, de acordo com o especialista, ele deve se abster de participar de participar em um bônus programas. Ela explicou que cada um desses aplicativos pode ser comparado a um polvo, cujos tentáculos são cobertos por uma variedade de esferas da vida do usuário, permitindo que as empresas coletem informações sobre isso e em troca para oferecer apenas descontos simbólicos. Segundo ela, não há uma decisão correta ou incorreta aqui, porque muitos dependem de como ele está pronto para divulgar suas informações privadas.

Escolha consciente na era digital

Assim, supermercados e farmácias continuam a melhorar seus aplicativos usando meios cada vez mais sofisticados de estimular a atividade do cliente.

No entanto, cada um de nós decide sozinho se gosta da idéia de “vender” seus dados para um pequeno reembolso e cupons de redução. Alguns baixam facilmente todos os aplicativos disponíveis e estão procurando bônus agradáveis ​​lá. Outros preferem “ficar na sombra” e não revelar seus hábitos diários. Mas, de qualquer forma, é importante lembrar: finalmente determinamos o preço real dos descontos, escolhendo como e o que pagar pelo nosso próprio conforto.

