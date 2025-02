"Você está desesperado": Eles usam espinhos contra meloni? FDI Spiana Rootolo e Casarini

Fabio Rubini 12 de fevereiro de 2025

O asa esquerda da esquerda da areia da esquerda esquerda se encontrou ontem em Estrasburgo para uma conferência de imprensa que, para dizer, o que surrealista tem. Eles estavam todos montados um ao lado do outro. Mencionamos na ordem dispersa, Sandro Rootolo, Luca Casarini, Mimmo Lucano, Nicola Zingaretti, Ileria Salis, Benedetta Scuderi, Gaetano Pedullà, Pasquale Tridico e conectados também havia Elly Schlein. O que eles fizeram em Estrasburgo? Eles encontraram uma conferência de imprensa para dar solidariedade a Luca Casarini e ao diretor da Fanpage Francesco Cancellato, os dois italianos que teriam sido espionados pela grafite de spyware israelense. E também para anunciar o pedido ao presidente do Roberta Metsola europeu Roberta para elaborar um comitê de investigação.

Na realidade, o evento, desde as primeiras intervenções, se transformou na enorme oportunidade de atacar a Primeira Ministra Giorgia Meloni e o governo do centro de Nul. O primeiro a tocar o Grancassa foi Sandro Rootolo, escolhido para o povo europeu com o Partido Democrata, que começa imediatamente: «Este é um dos momentos mais graves do complexo ataque ao Estado de Direito na Europa. Meloni tentou dizer que não tem nada a ver com essa história, mas seu governo nos toca porque o contrato com a sociedade israelense certamente passou pelo governo.





Remove, a dose remonta: «Em vez de respostas, pelo governo muito silêncio, de fato até um ataque de um gerente do governo do governo, irmãos da Itália. Eu nunca esperava que um diretor de jornal italiano pudesse ser espionado em um spyware estrangeiro. Não sei quem veio no meu telefone, quanto tempo e porque ele fez isso, mas meu sentimento é que eles não entraram para fazer arquivos sobre mim, mas para encontrar progressos sobre o que estávamos fazendo. Agora, como jornalista, quero esclarecer o que realmente aconteceu ».

A apoteose se torna Luca Casarini, absorvida pela fama com as colisões no G8 em Gênova, agora trabalhando em sua ONG Mediterrânea que salva as pessoas. O ativista chama o fedor de “regime” porque “quando espionamos aqueles que perturbamos o regime. Pedimos ao presidente do Parlamento Europeu que presta atenção ao que acontece na Itália e na Hungria. Então ele se apaixona pelo ministro do Primeiro Matteo Salvini Ocupado defendendo os limites … também defendemos os limites e novamente: «Temos que retornar à democracia: não temos nada a esconder. ao refugiado da Líbia que está presente na conferência de imprensa – daqueles que vão ajudar as pessoas no mar ou ter material sobre aqueles que agem na Líbia e como é na Líbia ».

Posteriormente, o Tridico fala em ordem de espalhamento sobre “Fascista à direita, abordando a Itália”; Mimmo Lucano evoca “a repovoamento das aldeias da Calábria com os migrantes, o único resgate ao despovoamento”; Zingaretti ataca os patriotas “que, em Madri, usaram a palavra liberdade por sua vez …”; Scuderi fala sobre “democracia em ruínas” e Schlein representa seu golpe desde o início do ano: “Meloni não foge …”. A resposta central não está chegando muito. Nicola Procaccini, presidente do grupo ECR, do qual faz parte dos irmãos da Itália, fala abertamente sobre ‘acusações bizarras de que é difícil comentar. É a tentativa desesperada de atacar o governo de Meloni por aqueles que têm um preconceito sobre o atual governo, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente do que estamos falando “.

Carlo Fidanza, chefe da delegação do BDI no Parlamento Europeu, aumenta a dose: «É sério que as acusações contra o governo sejam lançadas sem nenhuma evidência. Eu ouço alguém dizer que os pontos devem ser acompanhados. Mas quando o jornalista deve ter seus elementos para o direito de voto de sua tese. Aparentemente – ele continua Fidengone, referindo -se ao cancelado – essa profissão deve ser feita de uma maneira diferente. No nível ético, com cancelado, já tivemos várias opções para não concordar ».