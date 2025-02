"Você está enviando um beijo para Meloni?": A resposta de Giorgia move a todos, o caso começa

Daniele a priori 14 de fevereiro de 2025

O derby no topo do ranking parcial do festival Sanremo está entre Simone Cristicchi e Giorgia. As casas de apostas também o certificam. Os problemas de Muzieknuts serão ditos. Mas também, com base na detecção do debate, de notas políticas com o cantor romano -escritor, autor de The Moving Song quando você é pequeno que vai cada vez mais para os professores e professores com um rigoroso lápis vermelho, cada vez mais no dia, pronto Para ser usado com dicas cada vez mais nítidas contra Simone apenas culpado (apenas para fazer algo diferente do habitual) para ser autêntico.

Então, se fosse bom e o primeiro riu pela primeira vez Cristicchi De vinte anos atrás, com o rosto como estudante, é claro, não desaparo, mas Sátiro que fez sua estréia com “o guarda -chuva que eu salvo no C …” e depois continua com o Ode Indefinido de Carla Bruni , bom demais para um homem como o marido, o então presidente francês, Sarkozy. Hoje, o vencedor de 46 anos, já vencedor em Sanremo em 2007, com a bela que vou uma rosa, dedicada à tragédia do espírito trancado nos asilos até 1978, seguiu após seu caminho artístico ao longo dos anos, focado nos anos que o Procure verdades históricas (todas, todas, não apenas aquelas escritas com a Mancina) e espiritualmente, também animadas por exemplos e crenças religiosas. Passagens que estão com seus companheiros, que sempre foram insinados em muitos (puro, imaginam na área musical de Sanremese), realmente acharam menos divertido.





E depois para o fogo em uma fileira dos avisos do repórter Giuseppe Candela (o do teste anti -fascismo contra Conte) que se perguntou pelas mídias sociais. “Não sei quem gerencia Cristicchi, mas eles o mandam para Slam.” Até a nunca alegre Selvaggia Lucarelli, que comentários em uma declaração do cantor -vendido abertamente ao contrário da gravidez para outros, relatados pela revista Rolling Stone, ele acrescentou (sempre via mídia social), para levar o artista: “Sobre as habilidades da As habilidades de Cristicchi de se aprofundarem em coisas complexas que eu sempre tive muita confusão “.

Não é um artigo tóxico pelo menos do portal italiano LGBT+, gay.it que já passou na jornada do artista, de fato, na verdade, na opinião do autor, o jornalista Federico Boni, uma mistura entre um Ultràs de vida profissional ao julgamento. (do qual ele foi elogiado) e o ex -senador Pillon (o mais odiado pela comunidade LGBT italiana). Tanto para compará -lo com “A Povia del Sanremo 2025”. Deve -se dizer que o próprio Cristicchi, ontem em uma entrevista com Corriere Della Sera, revelou que a música na corrida deste ano também foi apresentada e jogada por Amadeus. Uma rejeição que Cristicchi recebeu sem raiva. “De fato, hoje agradeço a Amadeus por não ter escolhido: em seus festivais, eu ficaria desconfortável e extraviado”.

Em um caminho que certamente também é feito de alterações que foram configuradas de acordo com Cristicchi, precisamente, exatamente na consistência. Ele repetiu ontem na mensagem de vídeo que foi enviada para a conversa de prevenção em dez notas, organizada na Casa Sanremo pelo Ministério da Saúde. «Acredito que todo o meu caminho artístico nasceu principalmente da curiosidade e atração para os diferentes, os frágeis, os esquecidos, do emancinato. Para mim, a arte -terapia foi, estava curando, então o que me sinto instintivo de fazer é as pessoas que não o têm, começando na Guerra Mundial Espiritual, que geraram três versões teatrais, incluindo o armazém musical 18 (dedicado a A tragédia dos italianos de Istria e Dalmácia infoibati ou banidos da nota de seu editor de terras) e acabou levando a música ao festival este ano “. Mensagens que parecem baseadas em uma visão pura, transversal e transcendente de um verdadeiro amor universal.

No entanto, o que Giorgia, romance como Simone, mas agora seu concorrente mais importante neste Sanremo, não pode atrair seu homônimo, primeiro -ministro Meloni. Nem como uma piada. Insistiu pelo Lucci usual para beijar o MelõesO cantor já venceu Ariston, trinta anos atrás, com como eu sei que ele só disse: “Como mulher, só posso enviar beijos para mulheres que trabalham e que fazem o baralho no meio dos homens”, que recusam todos os efeitos ao inquilino do inquilino do inquilino do inquilino Paleis Chigi. Muito alto o risco de perder pontos para o fantasma de uma esquerda nunca como agora Afona.