"Você está na terceira série?": Montanari ataca almíscar? Objetivo próprio ruivo: uma enxurrada de provocações | Olhar

Um mural que ataca Elon Musk despertou a curiosidade de Tomaso Montanari. O reitor da Universidade de estrangeiros de Siena encontrou a foto em questão em X, a rede social do Sr. Tesla. Na imagem, você vê o bilionário mostrando o vasto braço que muitos à esquerda ‘Saudação romanaNo entanto, há também um querubim na mesma parede que parece urinar no próprio almíscar.

Bem, nosso querido professor se divertiu muito admirando o trabalho do artista vermelho. Então ele decidiu colocá -lo em X novamente, com sua própria adição: “Bom trabalho“Mas a ideia de Montanari foi imediatamente transformado em um bumerangue.





Alguns usuários até o acusam do fato de que a imagem colocada por Montanari foi uma foto desmontagem. De fato, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, substituiria Elon Musk. Portanto, houve comentários de usuários que ridicularam as piadas do reitor. “Esta fase termina na terceira série“É a observação de um usuário.” Independentemente do assunto ou mensagem que é transferida, que É chamado de poluição E é um crime (art. 639 cp) que é punido com uma multa, variando de 1.000 a 5.000 euros e com uma sentença de prisão de 3 meses a 1 ano. Vergonha por apoiar aqueles que cometem crimes! “, É o comentário de outro. Em suma, a ânsia de Montanari de atacar o internacional soberano” teve um efeito adverso nele desta vez.