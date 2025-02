"Você está um pouco quente, se preocupe": Donatella Rector está preocupado com a TV

Donatella Reitor Com alguns distúrbios sazonais no estudo de Mara Venier A Domingo em Em Rai 1. O próprio cantor, em um certo ponto da entrevista, reclamou da dor de garganta por causa do ar condicionado durante Ou nuncaO programa RAI realizado por Marco Liorni, no qual você participa. “Vamos deitar um pouco de calor”, disse o apresentador de Domingo em, Seu convidado para a ajuda do artista. O reitor lembrou -se de alguns dos momentos mais importantes de sua carreira: “Meu festival favorito de Sanremo foi com Ditonelalapiaga, agora eu torço Marcella Bella, tem uma bela voz”.

O reitor, no estúdio junto com Pierdavide Carone Com o qual ele faz isso Ou nunca E dos quais ele disse: “Ele é bom, eu gostaria de todos comigo na equipe”, ele entrou nas notas de seu álbum Prosecco, Song of the New Album, Putiferio Pain, lançado em 10 de janeiro. Ótimos aplausos no final da versão. Depois disso, uma nova apresentação com as notas de Beatrice Quinte Sille da nova música Thelma & Louise, inspirada no famoso filme. Finalmente, quando ele cumprimentou seu convidado, Venier disse a ela: “Agora você está preocupado, Você também está um pouco quente Pegue uma taquipirina “.