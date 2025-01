Você ficará chique se usar J.Crew: 38 artigos incríveis para ver

Algumas marcas simplesmente respiram chiques, e sim, eu imaginaria J. Crew Faça parte desses rótulos. Com Olympia Gayot (Foto acima) No bar como diretor criativo e design responsável pelo design, as coleções são simplesmente perfeitas, cheias de altas seleções e fáceis de estilizar. Eu sempre sugiro J.Crew Parts quando alguém pede conselhos de estilo, seja um suéter e calça costeira ou algo mais alto da coleção da coleção J.Crew.

Abaixo, reuni todos os itens atuais de J.Crew que, na minha opinião, valem a pena ver (e compraram!) Para adicionar um toque de chique a qualquer guarda -roupa. Você encontrará um tricô magnífico, seleções de roupas ao ar livre de qualidade, acessórios magníficos e muito mais.

Este cardigã o levará muito.

J. Crew Coleta curva

J.Crew Saia de borda de renda Gwen em cetim texturizado Uma saia delimitada por renda é além do chique.

J. Crew Novo casaco de trincheira do ícone As trincheiras da J.Crew ainda são bem -sucedidas.

J. Crew Vestido com nervuras em popa de algodão de malha extensível

Esse estilo de tênis retrô é incrivelmente popular no momento.

J. Crew Camisa de étienne de tamanho grande em popeline listrada de algodão

J. Crew Saia de calça de panqueca longa viscose Esta saia também existe em creme.

J. Crew Cardigã curto em caxemira escovada com flores borradas

J. Crew Hasmine Chinemic Fuss

J.Crew Nova camisa curta -Sleeeved perfeita

J. Crew Bolsa de balde de couro Berkeley Esta bolsa de balde parece muito mais cara do que é.

J. Crew Céu superior em Poplin de algodão listrado

J. Crew CASTEMREE ROUNTO -CLARLO -CLARE Uma das cores do ano.

J. Crew Bailarinas quadradas em cetim

J. Crew Cardigã com pescoço redondo em Pointelle

J.Crew Camiseta de manga curta Pointelle Aqui está a camiseta coordenada.

J. Crew Jeans de cintura alta em 1996 semi-extensível

J. Crew Polo-polo de mangas curtas em caxemira escovada

J. Crew Jaqueta Lady em Tweed com borda de couro

J. Crew Jaqueta de botão duplo Jaqueta A-Pull traz chique para qualquer olhar.

J. Crew Camiseta Luch Keymire Côte

J. Crew Calças de suéter reverso

J. Crew Cardigan Sweater ajustado em fio de pelúcia

J. Crew Pescador de algodão Você pode usar este pescador de muitas maneiras diferentes.

J. Crew Slim Slim Pulton com estribos Struc Poltalon Strier para a vitória.

J. Crew Jaqueta relaxada de Tweed

J. Crew Novo Stevie – botas altas para colocar Essas botas estão quase exaustas.

J. Crew Meias de calça na mistura de caxemira Sim, as meias podem ser chiques: tente com mocassins!

J. Crew Heritage Terry – 1/4 de moletom listrado Um moletom listrado ainda funciona.

Coleção J.Crew Jaqueta forrada em pele de carneiro

J. Crew Corpo em Pointelle Para uma aparência perfeitamente inserida.

J. Crew Brincos suspensos em forma de coração

J. Crew Puxar com lenço Os detalhes do lenço são um toque agradável.

J. Crew Suéter de pescoço redondo clássico

J. Crew Calças Stratus em cetim texturizado Vista esta calça de cima para baixo.