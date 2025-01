Um caso criminal incomum foi considerado pelo magistrado do distrito judicial nº 3 do distrito de Bobrovsky, na região de Voronezh. O arguido, residente na aldeia de Khrenovoe, muito bêbado, subiu à casa do amigo e decidiu passar uma boa noite ali. O restante do hóspede indesejado foi interrompido pelo dono da casa, que chamou a polícia.

A polícia chegou ao local e encontrou vidros quebrados em um dos quartos. Foi assim que o homem entrou na casa, contornando a porta da frente. Representantes das agências de aplicação da lei contribuíram para o início de processos criminais por entrada ilegal na casa de outra pessoa.

Recentemente, o tribunal examinou as provas e considerou o aldeão culpado, impondo-lhe 180 horas de trabalho obrigatório. Conforme informou o Tribunal Distrital de Bobrovsky, o veredicto ainda não entrou em vigor.