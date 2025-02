“Com o espírito que você não consegue entender a Rússia, ele não pode ser medido com o medidor comum: há uma certa essência nela. Na Rússia, você só pode acreditar.” ainda de aplicação. Caçando suas contradições, entre o desejo de sofisticações e o barbarisismo eslavo, os terríveis, caíram de cima, com o processo vertical da mudança que foi imposta na dimensão horizontal da aceitação do presente, que não era apenas de forma, mas também de idéias O vento da história veio do Ocidente e toda resistência à modernização foi que os autocrates czares marcaram o cenário de ação principal de toda a Rússia, não necessariamente a extensão territorial, que também ocorrerá para os ombros nos portões que a história saiu e deu Em 1703, em 1703, o Dia da Cidade de Petersburgo, no Báltico, que se torna o lago Russo. (…)

Clique aqui, Gartuitima assina -se para libroquotidiano.it e leia o artigo integral de Marco Patricelli