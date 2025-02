"Você? O exame não é automático. E em Almasri …": Minniti, lição épica à esquerda

Oposições afirmam que Giorgia Meloni foi chantageada no caso Almasri Da Líbia com a arma dos migrantes: “Este tema não pode ser usado. A questão é mais geral. A Líbia é estratégica”. Experimentou o contexto em sua pele como ministro dem em 2017, Marco Minniti Tem a tendência de contextualizar. Em contraste com seu próprio partido para o conceito com relógios e chefes tribais da Líbia, que também evitaram a Itália um tsunami de desembarques, fechados com política (“não se arrependerem”) e a fundação médica, relacionamentos internacionais no topo, “Uma ponte de potência suave – Então ele define isso falando Corriere della Sera – Em um mundo onde o poder severo parece prevalecer.

O ex -ministro observa que “a Líbia era uma questão de importância nacional no nível mais alto: a segurança nacional, ou seja, a segurança física de todo cidadão. Uma grande parte da segurança nacional é tocada por fronteiras nacionais”. Então ele explica o que torna a Líbia a Líbia como indispensável: “Antes de tudo: é a base mais avançada dos traficantes de seres humanos. Em segundo lugar: um jogo de energia essencial é jogado, como vimos no caso ucraniano. Terceiro: terceiro: L’EKELA É a incubadora mais importante do terrorismo internacional e, há apenas alguns anos, a capital moderna da Líbia, Sirte, estava nas mãos do Estado Islâmico “.





As migrações nos surpreendem sempre porque “não entendemos que são dados estruturais, não uma emergência. Não os chamamos mais de migrações, mas movimentos de pessoas. Temos que ter muito cuidado com a armadilha de identidade”. Em relação à bagunça em Almasri: “Eu teria usado o tema da segurança nacional desde o início: fica claro. Aprendi o significado em 1998, quando vi que os alemães não se importavam com a extradição do ocalano preso, chefe de A extradição, o PKK curdo, embora um mandato de captura para o terrorismo tivesse publicado para ele: havia as comunidades turcas e curdas mais importantes da Alemanha d’UroUm processo teria destruído o patrimônio social. O unipolarismo ocidental é concluído e um multipolarismo virtuoso não é para a visão. A segurança nacional é crucial. O Estado deve garantir isso, não é uma ONG “, conclui Minniti.