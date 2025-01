Você, o magistrado com o conflito de interesses: Meloni investigou e os vôos do estado de Toga

Mario Sechi 30 de janeiro de 2025

O que acontece quando um magistrado entra em conflito com o governo e depois precisa tomar uma decisão sobre o início de uma investigação que lida exatamente com o governo com o qual ele está em disputa? Não é um assunto abstrato, um exemplo de livro, é realidade: o promotor público Você contestar as decisões do Gabinete do Primeiro Ministro (na pessoa do Secretário de Bisset Alfredo Mantovano) sobre uma questão de Voos estaduais Onde, não casualmente, o passageiro da rota Palermo-Roma, ele é o promotor público.

Mantua, que é responsável pelo monitoramento e permissão de voos (pago pelo contribuinte) no governo, tem algo para reclamar e você usa o presidente da República, Sergio Mattarella.

O que o chefe de estado dirá? Em outro mundo, o LO Voli nem deve tocar em casos judiciais sobre o executivo em uma briga com Palazzo Chigi, por razões como não legalmente (que seriam estabelecidas) pelo menos de estilo e Bon Ton institucional, porque a fronteira entre julgamento e preconceito aqui É uma derrota no gelo fino.

É um dos muitos aspectos surrealistas que são sobre a investigação de que o escritório do promotor público em Roma começou em meio governo, mas há outros, uma série de coincidências, detalhes em que o diabo é alcançado: no primeiro Coloque o papel do papel do papel do Tribunal Penal Internacional por prisão fora das linhas dos líbios Almasri Isso se tornou uma presa no solo italiano depois que ele ficou imperturbável no exterior. Ao contrário do peculato, esta é uma história de tentativa de “percepção” em relação à Itália.

Não apenas caímos no outono graças ao sexto sentimento de melão pelo perigo. O governo italiano fez bem em desligar a figura da Líbia, apenas um idiota (e há vários) um ímã de instabilidade internacional pode ser mantido em casa. A Itália tem Inimigos internos e externosTudo pronto para quebrar o governo de Meloni que hoje desempenha um papel estratégico no Mar Mediterrâneo, o espaço em que a Líbia é a plataforma de lançamento de traficantes de seres humanos. Não há conspiração, tudo é visível, viajando em grandes alturas.