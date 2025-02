Você odeia seu ex? O zoológico ajuda os amantes amargos a enviar ‘vídeo fedorento de um amendoim de elefante’ como um presente de namorado

Enquanto os amantes saem para o Dia dos Namorados, aproveitando seus parceiros com flores, chocolates e presentes, serve como um lembrete de amor amargo para aqueles com coração partido. Mas este ano, um zoológico permite que você abraça a angústia de maneira diferente, o que permite enviar ao seu ex uma pilha de amendoim de elefante fumegante (por vídeo)!

Graças à campanha “Quotes ou derramamentos” do zoológico de Memphis no Tennessee, todos temos algo para esperar no Dia dos Namorados. Para uma doação de apenas US $ 10, o zoológico permite que você “nomeie um turda depois de um turda” e envie as pessoas mais ruins de sua vida “uma surpresa fedorenta”.

Em um post no Instagram, o Zoológico de Memphis compartilhou detalhes de seu brilhante plano de vingança para aqueles com corações quebrados e escreveu: “Você tem alguém que merece uma surpresa fedida? Talvez seja o seu vizinho irritante, mãe dominante – -law, seu ex ou aquele co -trabalhador que ainda lhe dá pesadelos. Neste Dia dos Namorados, deixe um elefante falar e citar um cocô após um cocô!

O que acontece se você escolher a opção de dumping? O zoológico disse com a opção de despejo que receberá um vídeo digital e um vídeo fedorento para compartilhar.

O que acontece se você escolher a opção de namoro? No entanto, o ódio não é tudo o que o zoológico se concentra para este dia dos namorados.

Para a mesma doação de US $ 10, o Zoológico de Memphis também enviará um vídeo de um adorável panda vermelho comendo uma uva para o seu ente querido.

O que o zoológico fará com dinheiro? A campanha de namoro ou dumping não é apenas um truque promocional, mas a tentativa do zoológico de Memphis de arrecadar fundos para a conservação de mais de 3.500 animais que ele abriga.

No final da campanha, o zoológico de Memphis disse que revelará os nomes mais populares dos daters e dos Dumpers.

É assim que os usuários das redes sociais reagiram: Os usuários das redes sociais adoraram a idéia de “Genius” e exigiram um aumento para a equipe de marketing “agora”.

“Quem pensou sobre essa captação de recursos merece um aumento”, disse um usuário.

“Memphis Zoo for Victory! Outro usuário adicionado.

“Esta é uma campanha fenomenal!” Outro usuário exclamou.

No entanto, um usuário sugeriu que as pessoas “seguissem o caminho alto” e espalhassem mais a bondade.

“Vejo como isso é bom como pensamento, mas é horrível fazer outra pessoa, apesar de suas ações anteriores. Vá em frente e pegue a estrada. Estender mais bondade, não mais s*!+”, Disse o comentário.

Fonte