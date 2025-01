"Você pode abaixar a música?". E o tolo é desencadeado: Cape Massacrato

Alessandro ASII 31 de janeiro de 2025

Insultado e apenas espancado por pedir para diminuir o volume do telefone celular. Foi o que aconteceu em 2 líderes da Trenitalia na quarta -feira, por volta das 11h. O Frecciarossa 9724 viajava regularmente quando alguns passageiros relataram um capuz que o toque de um homem de mais de 35 era muito alto. Imediatamente o funcionário da Railways pediu gentilmente ao viajante para diminuir o volume. Inicialmente, o homem parece ter entendido e obedecendo ao pedido do condutor e obedece de fato para continuar seu trabalho.

Alguns momentos passam e o preço de 35 anos começa a incomodar o volume de música a bordo da asa novamente. O líder alcançou um colega e depois passou alguns minutos para convencer o agressor. De repente, o homem se levantou e os 2 trabalhadores ferroviários começaram a entrar em sua cabeça. A briga durou alguns minutos até que o trem parou na estação Pádua, onde os passageiros intimidados deram o alarme e pediram a intervenção policial. A intervenção dos agentes de polfer que apertaram as algemas nas rugas do atacante em alguns momentos.

Os dois líderes foram transportados para os primeiros socorros, onde receberam um prognóstico de 10 e 8 dias. Ambos receberam inúmeros tiros na cabeça. Especialmente o homem também passou por lesões no pescoço pelas quais ele tem que trazer um colar ortopédico. De natureza mais psicológica, o trauma da mulher que se sentiu ofensiva durante a agressão com palavras vulgares e sexistas. Um episódio de violência insuportável que representa apenas a mais recente agressão para os trens a bordo. De fato, na verdade … “Expressamos nossa convicção mais sólida pela agressão que ontem de manhã sofreu pelos dois líderes que nossa solidariedade e proximidade vão”.

Angelo Zamimito, operador regional Fit CISL Lombardia Fit, explica que episódios comparáveis ​​de violência não apenas colocam em risco a segurança física dos funcionários envolvidos, mas também os dos viajantes do trem. “Este ato é outra demonstração de um fenômeno que agora chega a insustentável e inaceitável”, continua Zammyito. “É por isso que pedimos fortemente que ações específicas estejam sendo tomadas para garantir a segurança da equipe ferroviária que trabalha com seriedade e um senso de dever todos os dias”. “Não são mais apenas proclamações, mas ações concretas”, conclui o expoente que se encaixa na CILL Lombardia. Na quarta -feira, um ataque está “no direito de trabalhar com segurança e repetimos que a segurança no trabalho deve ser uma prioridade absoluta”. O trem começou novamente 50 minutos atrasado.