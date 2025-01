Você quer ser um herói para sua namorada? Este ‘vilão’ da vida real está pronto para ajudá -lo por ₹ 2.000

Um homem da Malásia chamou a atenção dos usuários de redes sociais com seu serviço exclusivo. Shazali Sulaiman, 28, está pronta para ser contratada como um “vilão” para ajudar as pessoas a tentar seu heroísmo na frente de seus parceiros. Sulaiman apresentou a idéia nas redes sociais. Ele afirma que, por uma pequena taxa, ele pode ajudar as pessoas a parecer fortes e corajosas.