"Você quis dizer uma voz negra?": Donatella Reitor na tempestade, o caso de Rai Uno quebra | Vídeo

Outra rodada, outra controvérsia que sobrou Rai um. A tempestade ainda não passou o insulto Angelo do Rico e pobre Da fase doAno que virá Em frente a Marco Liorni, o condutor deve ter a ver com outro caso e isso está voando agora ou nunca mais, o programa no horário nobre no sábado à noite. O protagonista é o reitor de Donatella. Ligue para avaliar o desempenho dos erros de Loredana, acompanhado por Marco Masini, disse o cantor de “Lamette”: “Você trouxe uma vibração excepcional, parecia quase uma no*ra”.

Uma expressão que imediatamente causou a reação do público na sala. Marco Liorni Ele imediatamente interveio e corrigiu as palavras do reitor: “Você quase parecia uma voz negra”. E o cantor acrescentou: “Uma voz negra, linda escura, voz 9”. Mas o erro de Loredana não o deixou correr e enfiou o reitor: “Uma voz negra, ne*ra não é uma boa palavra”. O reitor respondeu: “preto, preto, uma voz preta”. Ele passa por alguns minutos e o reitor intervém novamente: “Eu amo pessoas de todas as cores”. Estojo fechado? Não. A comoção já estourou nas redes sociais. E nessas horas em X existem diferentes tweets contra o reitor. Mas muitos defendem: “Foi apenas um obstáculo linguístico, nada mais”, apoia vários fãs do cantor.