"Você sabe onde estão os ciganos?": O correspondente do lado de fora do coral desmascara o golpe contra o estado | Vídeo

Roberto Tortora 30 de janeiro de 2025

Costanza Castiglioni, enviado por Do coralPrograma atual e em profundidade realizado por Mario Giordano Toda quarta -feira no início da noite no rete4, ele revelou uma inteligência de muitos criminosos ROMEles vivem em uma estrada fantasma e desaprovam.

Castiglioni explica no serviço: “Então descobrimos que muitos criminosos estão vivendo em Uma maneira que não está láMesmo que eles já tenham uma casa, como os muitos vídeos que publicam nas mídias sociais, mostram -a. Em Via modesta valenti Alguns representantes das famílias Sinti são residentes Ahmetovic, Halilovic, Seferovicterminou em pesquisa para Roubo e assaltos. Esta é uma maneira de escapar da justiça? “

Quando o jornalista vai GuidoniaNa província de Roma, e vai para as casas reais desses tópicos, é enviado de volta ao remetente: “Você tem a casa em Modesta Valenti?” A resposta é um lacônico: “Obrigado e até em breve, fecha e se afasta”. Isso diz que um homem da mulher que fecha imediatamente a porta Castiglioni ao telefone.





Além disso, o processo de solicitação de uma estadia fictícia em Roma foi simplificado no ano passado, com uma resolução que o Conselho de Galtieri aprovou e que estabelece novos métodos para a apresentação do pedido, que retirou a lei Marzo 2017 Em vez disso, a junta de Virginia Raggi. Em geral, o lar fictício é designado para sem -teto ou aqueles que estão em profissões irregulares, mas também às pessoas vítimas de violência e requerentes de asilo. Atualmente, os candidatos não precisam mais ter sucesso primeiro para uma investigação sobre serviços sociais e sua aplicação não pode ser recusada com a obrigação de apagar a casa anterior primeiro. Em todos os aspectos, será uma simples mudança de casa. E promove a lealdade do mal criminosa.