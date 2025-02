"Você sabe por que à esquerda quer dar sua cidadania?": Sardone desmonta Soumaila no estúdio | Vídeo

Roberto Tortora 7 de fevereiro de 2025

A bomba imediatamente eclodiu nas mãos do Partido Democrata e o gatilho são as questões ilegais sobre imigrantes irregulares cujo campeão é tão campeão Laço. Os faróis realmente se aproximaram do tesoureiro do Dem na Campania, Nicola Salvati, imediatamente suspenso pelo comissário do partido Missão AntonioEu, porque fui desmascarado pelo DDA de Nápoles para gerenciar ilegalmente o fusso dos migrantes e agora investigou a Associação para o Criminal por ajudar e incentivar a imigração ilegal, a corrupção, o falso ato público e a auto -leitura.

É mencionado Reto e para trásPolítica em Programa de Diple Realizado por Paolo del Debbio em Rete 4 e Silvia Sardone, MEP na altitude da liga, não está com ternura à esquerda e se dirige ao ativista e escritor em Diawara SoumailaDiz: “Esquerda, você quer dar cidadania facilmente e por quê? Então, porque a voz em quatro oito oito e pensa em levar as vozes para casa, eu dou essas informações. Buzzi, sempre perto da área do Partido Democrata, sim, o Buzzi, o da Mafia Capital, disse que os imigrantes usam mais drogas e sempre ficou claro que há uma conexão entre o galista que quer a recepção e quem faz isso bem -vindo, ele faz ele, ele faz Faz isso. Em vez disso, acreditamos que não é possível ganhar dinheiro com as boas -vindas das pessoas pobres e que deve haver imigração regular e controlada, não há espaço para todos “.





O Secretário do Partido Democrata Ele terá que ter um bom gato para descascar, porque em 2023 ele enviou a festa em Campania, Misiani, e ambos colocaram todas as principais posições em zero. Tudo, exceto um: o tesoureiro, acabou de confiar a Nicola Salvati. E também Francesco Boccia, líder de grupo do Partido Democrata no Senado, confirmado pelo comissário Campano em 2022. Agora ele acabou em um passeio através de subornos para pagar por todos os membros da organização criminosa. Na pele dos imigrantes.