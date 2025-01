‘Você sempre será um Kannadiga’: Chandra Arya apresenta indicação para a corrida ao primeiro-ministro do Canadá e faz discursos em Kannada | Veja o vídeo

Arya disse em Kannada (traduzido aproximadamente): “É uma questão de imenso orgulho para mim, um homem do distrito de Tumakuru de Karnataka, Sira taluk, estar aqui como deputado canadense e falar em Kannada puro no Parlamento canadense. Este momento ressoa nos corações de mais de 5 milhões de Kannadigas e mostra o orgulho e o espírito de Karnataka em uma plataforma global. Em 2018, Kannadigas no Canadá celebrou Kannada Rajyotsava neste mesmo Parlamento, marcando um momento histórico para a nossa comunidade. Hoje me despeço de vocês com as palavras imortais do grande poeta de Karnataka, Kuvempu, ecoadas pela voz do Dr. Rajkumar. ‘Elladaru iru, yenthadaru iru, endendigu nee Kannadavaagiru’ –Onde quer que você esteja, como quer que esteja, permaneça sempre um Kannadiga”.