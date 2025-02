"Você tem problemas? Você está procurando problemas?": Mevevev perde a cabeça e ameaça o árbitro, caos em Roterdã

Daniil Medvedev Ele combinou outro dele. No jogo contra Stan WawrinkaVálido para a primeira rodada do torneio de Roterdã, o russo se deixou ir a uma erupção muito difícil contra o cadeira. A razão? O árbitro havia repreendido o número sete no mundo porque havia perdido muito tempo durante sua divisão de serviços. O russo não aceitou bem e palavras muito difíceis voaram.

“Por que você me dá um tempo de queima? Você tem problemas? O horrível não me passou a bola. Você entende? Abra seus olhos“Medvedev gritou com o árbitro no final do primeiro set e depois venceu através de Wawrinka.” Você é tão ruim. Também me lembro de Karen Khachanov e lembro de não ter olhos. Você tem um problema. Você é um absurdo de verdade em cada jogo“, ele acrescentou.





O russo então tentou explicar melhor, mas manteve o foco na pergunta: “Eu estava calmo, mas Você está procurando problemas amigos. Você tem problemas profundos: Eu não te disseEu não disse nada e então você se comporta assim. Abra seus olhos, Abra o cérebro. Eu sei que você está lá sozinho, mas ele pensa um pouco mais.