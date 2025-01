Você tem vontade de trabalhar em Bangkok? É assim que os indianos podem solicitar visto de trabalho na Tailândia

4. No prazo de 90 dias após a chegada, solicite uma autorização de trabalho temporária no Departamento de Emprego da Tailândia.

5. Solicite uma autorização de reentrada para ter o direito de reentrar na Tailândia com o status de trabalho concedido no Escritório de Imigração ou no aeroporto antes da partida.

O Visto de Não Imigrante Categoria B (Visto de Negócios/Emprego) é emitido para requerentes que desejam entrar no país para trabalhar ou realizar negócios. Um visto não é suficiente para trabalhar na Tailândia, é necessária uma autorização de trabalho para trabalhar legalmente no país.

*Após chegar à Tailândia com visto de trabalho, você deverá solicitar uma autorização de trabalho no país. A taxa de autorização de trabalho na Tailândia é: THB 750 (cerca de $2.000) para uma autorização de trabalho válida por até três meses, 1.500 THB ( $4.000 aproximadamente) para uma autorização de trabalho válida por até seis meses, e 3.000 THB (quase $8.000) para uma autorização de trabalho de um ano.

Qual é a validade do visto de trabalho para a Tailândia?

*Um estrangeiro que entre na Tailândia com visto B de Não Imigrante poderá permanecer no país por um período máximo de 90 dias. Dentro do período de permanência de 90 dias, o requerente deve solicitar uma autorização de trabalho e extensão do visto para a Tailândia no Escritório de Imigração da Tailândia.