Você Temporada 5: enredo, elenco, data de lançamento e o que esperar

Um rosto familiar do passado de Joe retornará na 5ª temporada, trazendo problemas para Joe. Algumas das vítimas anteriores de Joe podem voltar para assombrá-lo, mas ainda não foi revelado qual delas retornará. Espera-se que vários personagens não resolvidos do passado de Joe retornem, incluindo Dr. Nicky (John Stamos), Ellie (Jenna Ortega) e outros.

A temporada contará com a participação do Detetive Márquez (Nava Mau) e diversos outros personagens ligados ao passado de Joe.

Na última temporada de Você Joe Goldberg retorna a Nova York na esperança de viver uma vida pacífica com sua parceira Kate. No entanto, seu passado volta para assombrá-lo e seus desejos sombrios ameaçam a vida perfeita que ele construiu. Esta temporada traz Joe de volta ao ponto onde sua história começou, mas ele é uma pessoa diferente, tornando o capítulo final cheio de novos desafios.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Business NewsNewsUS NewsYou 5ª temporada: enredo, elenco, data de lançamento e o que esperar

AvançarMenos