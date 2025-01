Você usa seu smartphone enquanto dirige? Aqui está o super tema: você pega e estraga, como funciona

Claudia Osmetti 24 de janeiro de 2025

Os primeiros foram acesos do outro lado do mundo, em Austráliaem 2019. Então, nos anos de pandemia, eles começaram a usá-los também no Reino Unido e recentemente um chegou às ruas Berlinguerem Agliana, uma paisagem de pouco menos de 18 mil habitantes na província de Pistoia, na Toscana. Aparentemente parece uma câmera clássica de controle de trânsito, mas direi que a tecnologia “detecção de celular e cinto de segurança” é algo mais. Na verdade, é exatamente o que indica a dicção em inglês: um aparelho que permite monitoramento de última geração, completo com inteligência artificial, os inteligentes que conseguem apertar o celular enquanto guia ou que não queimam os cintos de segurança.

Funciona como um olho eletrônico normal, até mesmo super-sub-softette: graças a uma lente de alta definição, consegue capturar as imagens (e até gravar pequenos vídeos) dos veículos em movimento; Neste ponto intervêm os algoritmos dos onipresentes (até hoje) que neste caso escaneiam, analisam e comparam as fotos acabadas de tirar. Tudo acontece automaticamente, não é necessária nenhuma intervenção direta, tudo vem do cérebro de um computador que eternizou a postura, os gestos, os movimentos, os movimentos de quem já foi (pior para ele).





Se você mantiver ele no guidão e o outro próximo à orelha, a câmera vai perceber. Se você também não rasgou o cinto. Basicamente, ele entende se você está violando uma regra do código da estrada ou não. Atenção: claramente não detecta o facto de você estar falando (e menos do que você está dizendo porque você está no seu habitáculo e o sistema não é invasivo, graças ao céu, como o do irmão mais velho do George Orwell). Se o seu smartphone estiver ligado, mas em modo Bluetooth conectado ao painel digital (o que é perfeitamente legal e que agora, na maioria dos carros, você pode fazer isso), você vai parar lá. Não há consequências. Na verdade, a câmera não revela nada de anormal.

Se, por outro lado, você se belisca ao cometer uma infração rodoviária (especificamente: a do guia enquanto você está ao telefone foi agravada pelo novo código e hoje pode até custar a suspensão da carteira de motorista em até três meses ) Além de “testes eletrônicos e ele os envia às autoridades locais. Estão, como sempre, porque é certo que acabem por irradiar uma multa e, uma vez feito o pagamento, enviem o relatório para casa para serem pagos. A câmera “anti-Telefonino” Agliana está ativa dia e noite, faz seu trabalho a qualquer hora (seja chovendo e quer faça sol) e é móvel, ou seja, se move de uma faixa para outra pode ser movida.

“Tem um custo de 25 mil euros”, confirma o vice-presidente do município, Fabrizio Baroncelli, nas páginas locais do jornal La Nazione, “não é um dispositivo para ganhar dinheiro, mas é para segurança. o telemóvel é uma das principais causas de acidentes porque provoca distrações constantes » Tem razão, Baroncelli Em 2022, segundo uma detecção do ISTAT, eram mais de 37 mil (15% do total). as afirmações registradas nas estradas italianas de que só por causa de um guia distraído por causa de um guia distraído Sejamos claros: se você sobe nas marchas, em vez de prestar atenção nas placas, rolando os vídeos no Facebook, você é um tolo ou. um idiota ou as duas coisas juntas e, portanto, qualquer iniciativa que vise contrastar esse tipo de fenômeno é bem-vinda. No entanto, existe uma.

Em setembro, a administração de Milão também promoveu a ideia de se equipar com o “radar para motoristas ao telefone” (que, entre outras coisas, na Austrália reduziu em 20% os acidentes e não é pouca coisa), mas a Decisão , na capital lombarda, permaneceu excelente porque, como já observou o conselheiro de mobilidade de Palazzo na época Marino Marco Granelli“Ser capaz de incriminar o motorista pode causar problemas relacionados às leis de privacidade.” O debate, sobre a questão, está aberto e não só na Itália. Por um lado, é sagrado e aos olhos de todos que o fim destes dispositivos é nobre e também desejável (quanto mais não seja porque os resultados, no terreno, onde já foram experimentados, são sem dúvida positivos), por outros organismos, como o relógio britânico Big Brother, cujo nome já diz tudo, falam de uma “espécie de vigilância intrusiva e perturbadora que trata cada transeunte como um potencial suspeito”. Um alarme que talvez, no entanto, corre o risco de ser excessivo no caso concreto porque a inteligência artificial da tecnologia de “detecção de telemóvel e cinto de segurança” está sim desenhada para recolher este tipo de dados, mas as fotos irrelevantes são imediatamente destruídas.