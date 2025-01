O aeroporto de Bengaluru, o terceiro maior aeroporto do país, enfrentará grandes interrupções em fevereiro, já que ambas as pistas permanecerão fechadas de três a seis horas por dia durante o show bienal da Aero India, realizado na vizinha Force Station, Yelahanka. . A Aero India será realizada de 10 a 14 de fevereiro.

A partir de 5 de fevereiro de 2025, o Aeroporto Internacional Bengaluru Kempegowda estará fechado para todas as operações de 5 a 8 de fevereiro. E nos dias 13 e 14 de fevereiro, o aeroporto estará fechado seis horas por dia, com bloco de fechamento de três horas cada, pela manhã e à tarde.

Não haverá voos das 9h00 ao meio-dia e das 14h00 às 17h00. No dia 9 de fevereiro, as operações aeroportuárias permanecerão fechadas das 9h ao meio-dia. No dia 190 de fevereiro, dia de abertura do evento, o aeroporto de Bengaluru estará fechado entre 09h00 e meio-dia e novamente entre 14h00 e 16h00. Os próximos dois dias serão relativamente melhores quando o aeroporto estiver fechado durante três horas à tarde, entre meio-dia e 15h.

O airshow está aberto a visitantes empresariais de 10 a 12 de fevereiro, enquanto o público em geral também será bem-vindo nos dias 13 e 14 de fevereiro, quando estão planejados fechamentos e exibições adicionais.

Tarde demais para conforto A Aero India foi anunciada há alguns meses e o site do programa já traz detalhes sobre a programação dos shows aéreos há algum tempo. Permanece um mistério por que as autoridades gostam de declarar NOTAM no final do ciclo, o que tem mais impacto sobre passageiros, aeroportos e companhias aéreas; não apenas em Bengaluru, mas em todo o país. Bengaluru realiza em média 743 movimentos por dia, de acordo com dados da Cirium, uma empresa de análise de aviação.

Os movimentos aeroportuários aumentaram 5,3% e os assentos disponíveis aumentaram 8,6% desde a última edição do airshow em 2023. Em uma segunda-feira normal, o aeroporto de Bengaluru recebe 370 partidas e 367 chegadas, de acordo com dados compartilhados pela Cirium, uma empresa de análise de aviação. .

Em determinados horários do dia ocorrem mais de 40 movimentos no aeroporto e nem todos podem ser atendidos em outros horários. Isso significaria que os passageiros enfrentariam interrupções e cancelamentos. Dado que o aeroporto é um hub para passageiros em trânsito doméstico, poderá ter um impacto maior nas companhias aéreas.

O que os passageiros devem esperar? As companhias aéreas enfrentam agora restrições de tempo para fazer alterações na sua rede de forma a que as perturbações sejam mínimas. Isto envolveria a procura de mudanças em vários aeroportos em todo o país, o que não é tarefa fácil, especialmente para os principais que operam na capacidade máxima.

Assim que essas alterações forem feitas, as companhias aéreas começarão a informar os passageiros. Os voos que não possam partir ou aterrar durante este horário também seriam afetados, uma vez que as companhias aéreas tentam reajustar a sua rede para este período. Os passageiros devem manter seus dados de contato atualizados com a companhia aérea e agências de reservas para receber atualizações o mais rápido possível e poder replanejar sua viagem.

nota de cauda A Índia deverá se tornar um dos principais mercados de aviação civil do mundo. Bengaluru cresceu e se tornou o terceiro maior aeroporto do país e recentemente se juntou ao clube dos 40 milhões de passageiros por ano. Estes choques afectam até certo ponto o sentimento empresarial. Mesmo os visitantes que planejaram sua viagem à Aero India provavelmente serão afetados por este fechamento.

Houve inúmeras discussões sobre isso no passado, desde engarrafamentos até fechamentos de aeroportos e a necessidade de transferir a Aero India de Bengaluru ou para outro aeroporto de Yelahanka. A história de hospedagem em Yelahanka e o espaço que a base aérea possui são incomparáveis ​​para sediar um evento desta magnitude.

