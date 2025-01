"Voe para baixo, sem vergonha. Você pensa que é quem sabe quem…": ataques contra Antonella Bucci, um caso a "Agora ou nunca"

Cláudio Brigliadori 22 de janeiro de 2025

Agora ou nuncadiz o programa musical Rai 1 na noite de sexta-feira. Mas se as coisas correrem mal, sempre há domingo. Pelo contrário, Domingo em. Como acontece com episódios posteriores a Sanremo ou com programas cult como Do jeito que é Ó Dança com as estrelas, Mara Venier ele tem o hábito de convidar para o estúdio os convidados mais destacados dos programas da Viale Mazzini. E sempre há faíscas, diante de câmeras e holofotes e além, em casa e nas redes sociais.

Quando você diz adeus a Antonella Buccique ficou famoso desde muito jovem graças a um dueto com Eros Ramazzotti no clássico dos anos 90 Amar você é enorme. Porém, a cantora acaba na mira dos telespectadores: ‘Bucci, voe para baixo. Ramazzotti descaradamente fez você cantar uma música e você pensa que não sabe o quê. Aprenda a lidar educadamente com os treinadores», «É mais difícil atingir as notas altas Amar você é enorme em comparação com trinta anos atrás.” No entanto, alguém pode apreciar: «Em 1990 foi o dueto do ano Amar você é enormeem 2024 Sexo e samba».





Então está ligado Valério Scanu e Pierdavide Carone: ambos saíram da academia de Amici Por Maria de Filiposjá visto no palco do Festival de Sanremo. Scanu ainda venceu no Ariston em 2019 com a música com o refrão mitológico «Para fazer amor sempre, em todos os lugares, em todos os lagos». Ambos os protagonistas do show Marco Liorni. «Sinto-me como Valério a Agora ou nunca não se sente muito confortável, principalmente por causa da combinação com Rita Pavone o que não é verdade e também porque cada vez que participa num programa recebe sempre os comentários habituais. O desempenho A Domingo em é nota 10″, comemora um fã. E alguém arrisca: “Gostaria de ver o Scanu em um filme de Ferzan OzpetekTenho certeza de que isso o ajudaria a trazer à tona o melhor de seu talento como ator.”