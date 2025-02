Nas rodadas finais, garotas das fileiras do vencedor da medalha de prata do ano passado – o Kaliningrado Lokomotiv, liderado pelo masculino euro de 2013 – Triomf, Andrei Voronkov, em uma verdadeira tempestade. Sua atual equipe feminina, e agora para ficar em segundo lugar, passou três em uma fileira dos jogos mais difíceis.

Inicialmente, devido à abundância dos erros de Loko, a casa na batalha de Maratona perdeu sensacional ao Dynamo-Metar de Chelyabinsk (2: 3). Mas já na próxima reunião, os ‘trabalhadores ferroviários’ fizeram um respingo: ela, com mil públicos de seus fãs leais, trouxe a primeira derrota no campeonato com o atual proprietário do título Kazan Dynamo – AK Bars (3: 1 ). E, finalmente, jogadores de vôlei do Báltico na 22ª rodada tiveram que manter o máximo de cinco jogos no local em Saratov – 3: 2 sobre o “Proton” local. O atacante turco Loko foi irresponsável Ebrar Karakurt – 29 pontos, a filha da treinadora Irina Voronkova venceu 21 gols.

A propósito, o próprio Andrei Voronkov não veio em Saratov de Kaliningrado porque estava doente. As ações dos jogadores no site foram lideradas pelo treinador sênior Fedor Kuzin, que fez uma longa jornada em um vôlei profissional. Afinal, ele já foi uma estatística normal, embora trabalhando na sede da seleção por muitos anos.

O Super -ded The Lead: “Dynamo – Ak Bars” – 21 vitórias – 1 derrota (62 pontos), “Loko” – 18-4 (53), “Leningradka” – 17-5 (50), Dínamo M – 15 -7 (42), “Zarechy-Odintsovo” -14-8 (43). Esses clubes já estão dentro do cronograma no jogo. Os candidatos para os três vouchers restantes: dínamo-metar (13 vitórias), Uralochka-tsmk (12), Krasnodar Dynamo (11) e Proton (9).

É interessante que as equipes líderes assumam as quatro primeiras posições na tabela, precisamente na ordem em que estão na última classificação do campeonato do país da temporada anterior.