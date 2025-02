Volodin anunciou mudanças na conta "Período de resfriamento"

Em seu canal de telegrama, ele afirmou que as emendas já estão preparadas na próxima fase de considerar a conta:

Se o credor não tiver realizado os cheques necessários e, como resultado, um caso criminal de roubo de fundos foi aberto, o mutuário estará isento de obrigações para pagar o empréstimo;

Se o credor não tiver realizado os cheques necessários e, como resultado, um caso criminal de roubo de fundos foi aberto, o mutuário estará isento de obrigações para pagar o empréstimo; Agora, os cidadãos precisam apresentar seus olhos quando entram em contato com organizações de crédito ou IMFs. Isso ajudará a identificar melhor o mutuário;

Agora, os cidadãos precisam apresentar seus olhos quando entram em contato com organizações de crédito ou IMFs. Isso ajudará a identificar melhor o mutuário; Para fortalecer a proteção da população contra a fraude, os prazos para a introdução de alguns padrões foram reduzidos pela metade – de 180 a 90 dias.

A consideração da conta na segunda leitura está planejada para a semana seguinte, anunciou o orador.

A primeira leitura do projeto em que foi elaborada foi realizada em janeiro. Como a Volodin lembrava disso, seu objetivo é proteger os cidadãos contra a coerção injusta para obter empréstimos por meio de engano e abuso de confiança.

Isso prevê a introdução do “período de resfriamento” de So -Fair ao elaborar empréstimos, quando as transações financeiras são suspensas temporariamente: