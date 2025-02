A reunião, de acordo com o Serviço de Imprensa do Estado da Duma, contou com a presença do vice -presidente do Gabinete dos Ministros Dmitry Chernyshenko, Ministro da Ciência e Ensino Superior Valery Falkov, bem como Ministro da Educação Sergey Kravtsov. Os chefes de comitês de duma especializados também participaram.

“Nossa principal tarefa é indicar um círculo de problemas que devem ser resolvidos em primeiro lugar”, disse Volodin. “Não os observe, para não ajustar as estatísticas sob o resultado, mas para identificar honestamente esses problemas”. Ele explicou que estamos falando sobre a qualidade da educação, o problema da falta de funcionários, bem como o não conformidade com os programas educacionais com as necessidades do mercado de trabalho. Além disso, é necessário recriar o principal sistema de educação profissional, lembrou o presidente do estado de Duma.

É por isso que, segundo ele, uma discussão sobre o projeto de estratégia, que será realizada em 11 de fevereiro, foi organizada. “E o Staatsduma não será um crítico aqui, mas um parceiro”, garantiu Volodin. “Haverá uma educação de qualidade – as tecnologias concorrentes aparecerão, a tecnologia será – a economia crescerá”.

O orador acrescentou que, de acordo com os resultados da discussão do projeto de estratégia, os representantes elaborarão uma resolução que incluirá propostas de todos os recursos da Duma sobre seu refinamento, bem como decisões tomadas pelos participantes durante a discussão.

Dmitry Chernyshenko, por sua parte, observou que esta será a primeira discussão pública sobre o documento. Ele chamou a atenção para a eficácia do diálogo e representantes do governo sobre questões tão importantes para o desenvolvimento do país.