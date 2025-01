Volodin e Khaza conquistaram Che em Paarschaatsen

O Petersburger Volodin é do Khaza desde a temporada de 2023/24. Eles são vencedores de medalhas de bronze do Campeonato Mundial-2024, duas vezes vencedores das finais do Grande Prêmio e agora o par mais forte do continente.

Com a soma de dois programas Khaza e Volodin, 212,48 pontos foram pontuados. Os italianos Sara Conti e Niccolo Machi (206,89) ganharam prata. Os três líderes foram fechados por ex -skatistas russos, que agora representam a Geórgia, Anastasia Metelkin e Luka Berulava (191.88), que conseguiram subir ao pedestal, apesar do fracasso em um programa curto.

Quarto eram outros representantes da escola russa de patinação artística, Maria Pavlova – Alexei Svytchenko, que brinca pela Hungria (191.44).

Lembre -se de que os skatistas russos não têm permissão para obter partidas internacionais há vários anos. No Campeonato Europeu de 2022, os russos ganharam ouro nos quatro tipos de programas.