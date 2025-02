Esse assunto na reunião plenária foi discutido pelo chefe das novas pessoas do ser humano Alexei Nechaev. Em seu discurso, ele observou que Uskov construiu uma universidade mundial na região às suas próprias custas e oferece apoio a jovens especialistas no campo, para que eles ajudassem as casas. Além disso, o empresário organizou um jardim de infância e uma escola para os filhos de seus funcionários.

Segundo Nechaev, o empresário encontrou um certo pedaço de terra na vila, comprado por ele em 2013, onde construiu casas para os funcionários da empresa. Agora ele é acusado de fraude por causa do lucro, disse o delegado.

A esse respeito, a Volodin instou Piskarev a atrair as pessoas que tomaram a decisão sobre a detenção. Segundo o político, é necessário entender cuidadosamente a situação.

O Presidente da Câmara enfatizou a importância da resposta dos representantes sobre tais casos e a necessidade de discutir tais questões, bem como o contato com as autoridades correspondentes.