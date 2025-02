Em seu canal de telegrama, ele observou que é necessário continuar a melhorar a política de migração até que seja totalmente simplificada. Todos os responsáveis ​​por regular e seguir os processos de migração devem entender a importância disso, acredita o falante.

Juntamente com a preparação de iniciativas sobre pesquisa médica, os representantes esperam propostas do governo sobre a regulamentação da migração trabalhista e o acesso à Rússia das famílias migrantes trabalhistas, acrescentou Volodin.

Ele lembrou que em 2024 14 leis foram adotadas com o objetivo de melhorar a política de migração. Uma das inovações foi criar um registro especial de pessoas controladas, onde cidadãos estrangeiros serão admitidos a quem o regime de deportação é aplicado. Essas pessoas perderão a oportunidade de abrir contas bancárias, realizar atividades com seus fundos, incluindo transferências de dinheiro, comprar ou vender de imóveis e imóveis, dirigir veículos e receber carteiras de condução, além de se casar.

De acordo com o Ministério dos Assuntos Internos, existem cerca de 670 mil migrantes ilegais na Rússia, acrescentou Volodin.

Anteriormente, o vice -presidente do estado de Duma Irina Yarovaya fez uma proposta para reduzir o número de instituições médicas com direito a um estudo de migrantes. Além disso, ela expressou uma opinião sobre a necessidade de incluir a hepatite B e C na lista de doenças que devem ser verificadas durante o exame médico dos visitantes.