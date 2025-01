Este tema foi levantado durante a discussão sobre a ratificação do acordo entre os governos da Federação Russa e do Tajiquistão sobre as condições para a construção do Teatro Dramático Estatal Russo em homenagem a Vladimir Mayakovsky na república. A Duma aprovou esta decisão. De acordo com o documento, a Federação Russa garantirá a construção de um teatro com capacidade projetada para 500 espectadores, seu material e equipamento técnico e o comissionamento da instalação.

Durante a discussão sobre o tema, surgiu uma disputa sobre a necessidade de tais investimentos. Volodin deu sua explicação sobre o assunto.

O orador lembrou que a Duma do Estado adoptou catorze leis em 2024 destinadas a melhorar a legislação migratória. Também foram adotadas normas sobre o conhecimento obrigatório da língua russa para filhos de migrantes. “Isso significa que você deve estudar nossa língua e nossa cultura em seu próprio país antes de vir até nós. Portanto, haverá mais procura por teatros”, afirma Volodin a produção em russo e conheça nossa cultura”.

Ele também lembrou a discussão na Duma Estatal sobre o tema “a necessidade dos migrantes estudarem a língua russa antes de decidirem vir para o nosso país”. “E todos concordaram que tinham de fazer isto às suas próprias custas, no seu país de origem. E quando vieram para cá, também pagaram para aprender a língua russa, e as crianças tiveram que ser preparadas para a escola”, observou o orador.

“As leis que adotamos, iniciadas pelos deputados da Duma Estatal, forçarão aqueles que vierem até nós a adotar uma atitude diferente em relação à língua russa”, disse Volodin. “E muito provavelmente haverá mais cidadãos de países vizinhos que virão trabalhar connosco, que querem ir ao teatro russo, aprender russo.”