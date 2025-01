O orador lembrou que em 2023 os deputados aprovaram uma lei que proíbe a venda de vapores e líquidos que lhes sejam destinados a menores. “Se analisarmos a sua implementação, vemos: isto não é suficiente para proteger as crianças”, acrescentou Volodin. Ele pediu a opinião dos assinantes sobre a proibição total da venda de vapores e líquidos a eles.

No momento em que este artigo foi escrito, mais de 45 mil pessoas votaram. 88 por cento foram a favor, oito por cento escolheram a opção ‘não apoio’ e os restantes ‘não me importo’.

Anteriormente, um grupo de deputados da facção do Partido Comunista propôs a proibição da venda no atacado e no varejo de vapores e líquidos para eles. Tal projeto foi apresentado à Duma do Estado em 26 de dezembro. Os delegados observaram que os dispositivos para consumo de líquidos contendo e sem nicotina representam uma ameaça significativa para a saúde e que, na sua opinião, o controlo sobre a sua venda é insuficiente.