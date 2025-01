Gatos médicos especiais no telegrama mensageiro foram criados na região de Vologda. Os cidadãos podem relatar seus problemas, fazer perguntas sobre medicina, receber respostas competentes de representantes de organizações médicas. Os Medchaits venceram como parte do projeto Zalkontrol.

O gato “vologda oblast. Gatos médicos semelhantes foram criados em distritos e áreas. Eles podem ser encontrados após o exemplo: “Saúde. Distrito de Vologda. “Os links diretos são apresentados no site do governo Vologda Oblast e no site do Ministério da Saúde da região.

No Telegram Cat, “Drogas preferenciais”, você pode obter conselhos sobre medicamentos. Você pode escrever ligações de segunda a sábado, das 8:00 às 20:00.

Acrescentamos que, nesses gatos, é impossível obter conselhos sobre o objetivo do tratamento, diagnóstico, hospitalização de emergência e ambulância.