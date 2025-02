“A estrada perdida foi encontrada”

O tribunal descobriu onde a estrada perdida na vila de Kaluga se escondia, e acabou que não era um apresentador de TV Ekaterina Grecheva “preso”. Decidimos encontrar um jornalista e estudar os documentos … e, acima de tudo, descobrimos quem poderia ser o melhor beneficiário da “Guerra da Terrestre” na costa de Protvi.

“Meu bisavô era um fazendeiro rico, ele pertencia a centenas de hectares no atual Krasnogorsk. E também – sua brigada dos conhecedores fez o interior da eliseevsky -Gastronom.

Catherine tem em mente as acusações de que “pegou” colegas. “Vamos decidir imediatamente sobre as condições. Para perguntar. Eu compro pneus furados velhos deles, que eles jogam no forno.

O jornalista adquiriu 30 hectares de terra no pitoresco Banco do Distrito Rio de Protva Borovsky. O que eles usaram como aterro transformou Catherine as montanhas em Vorobyovs locais. No começo, os planos estavam apenas nos planos de construir uma casa, mas o jornalista capturou o “nervo da época” na pandemia. Agora, o apresentador da TV acenou para construir um hotel sob o patrocínio do Ministério do Turismo na região de Kaluga e se submete aos subsídios dos estados. “Eu não apenas sonho com o hotel, mas com o espaço de arte real com uma plataforma para arte contemporânea, festivais, um restaurante gastronômico. Nosso turista é o mais exigente do mundo, o glamping não é adequado para ele”.

Não há antigo …

“Estive nesses lugares a partir dos 5 anos, quando estava conectado apenas à televisão que eu era o programa” Boa noite, crianças! “Eu vi – Catherine sets oumans que a propriedade, que ela reuniu há 20 anos, atribui as conexões.“ Uma personalidade da mídia? Nenhum respeito pelo jornalista se chamará assim. Eu posso me chamar de todas as maneiras, mas presto atenção Não ligado.

Catherine mostra uma foto de como as estradas eram antes de sua chegada à vila. “Valeu a pena – o primeiro pedido dos habitantes locais foi:” Organize nosso asfalto! Passagem e suportar toda a linha elétrica eventualmente, tudo o que foi adiado para a casa, eu rolei no caminho.

Quando Grecheva alugou uma conspiração ao longo da costa em 2023, ele teve que construir uma entrada em uma descida íngreme de 40 graus. Os habitantes locais riram apenas: “Zecu Um desperdício de dinheiro! Não vai lavar tudo. A estrada parece exemplar, como se estivessem esperando a chegada de repórteres. Rua municipal na crosta de gelo e aqui, como na Suíça Reparo e limpeza também.

“Você sabe o que é o cinismo?” O colega nos pergunta. “As maiores queixas do escritório do promotor público escrevem para minhas estradas., Uma pessoa particular constrói?”

Em uma conversa oral, os moradores reclamam da fração de pedra do solo. Muito grande. Catherine se lembra de Sobyanin para isso: “Depois de se mudar para a vila, ela começou a entender nosso prefeito corretamente. Entraria em conflito em uma batalha sangrenta. A posição da Ekaterina é simples: “Você quer decidir que pedra moída será – – jogue -se fora!”

Até o momento, os investimentos no país da vila de Benitsa excederam 20 milhões de rublos e um total de 50 milhões foram gastos no projeto Dacha Grach. “Meus amigos estão brincando: talvez você esteja comprando uma conspiração em nossa aldeia?”

Então, onde está a estrada?

“As pessoas rapidamente tinham um gosto e queriam que eu desse parte do meu site sob o caminho. Mas é promissor do banco. Controlado por ou mais por servidões. Nunca foi pesa aqui”. “Mas como você foi antes?” – Estamos interessados. “Eles abusaram da direita. A estrada não é onde está sendo rolada. A estrada é onde está registrada em Rosreestr. Aqui”. “E quanto ao equipamento de incêndio e uma ambulância?” – “Aqui nos aproximamos do mais interessante. Grigoryan E., e na área apreendida, o governo organiza uma reversão.

Aconteceu que as câmeras apareceram na vila para cada etapa. Por dois anos, os danos ao jornalista excederam ações ilegais de moradores de dois milhões e meio de rublos. Eles viram árvores do berçário, quebraram móveis, cortando um cabo no chão. Apenas um milagre não matou alguém. Catherine nos mostra um vídeo de como os ativistas organizaram um “subbotnik” em seu site: “Essas não são avós, mas ladrões velhos!”

“Dois mundos – dois Shapiro”

O fato de que o barulho em torno de seu sobrenome agora surgiu, Grecheva considera desconfortável e chama abertamente os “beneficiários” da Guerra da Terra: “A administração do distrito de Borovsky. Ela prometeu minha conspiração para outras pessoas. Aqueles em sua imaginação eram todos Ele desenhava propriedade e depois transfiro o país para a recreação.

Catherine abre os “Serviços do Estado” e mostra quantas inspeções de acusação não planejadas passaram em 2 anos. 18 peças. “Quando os arqueólogos vieram até mim em busca da vila do século XI, eu já estava rindo na minha voz. As escavações estavam de volta nos anos 70 e as exposições estão no museu histórico. Bem, por que não o enredo de” 12 cadeiras “?!

Para controlar as autoridades locais, o jornalista brincou no canal Benitsa -24 Telegram. “Channel distrital para resolver problemas com a classe mundial”. “Mas você não pode imaginar quantas ligações me espalharam no primeiro dia. Todo mundo reclamou do caos das autoridades locais”.

A região de Kaluga e o distrito de Borovsky de Catherine descrevem desta maneira: “Dois mundos são dois Shapiro. Um governador avançado, uma forte equipe do Ministério do Turismo, mas aqui está uma escuridão completa de 70 km da rodovia de Moscou. I AM.

Ekaterina Grecheva já enviou a profissão ao governador Shapshe VV com um pedido para fazer a pergunta do pessoal no distrito de Borovsky com uma vantagem: “Nenhum projeto nacional ganhará dinheiro se as pessoas atrasarem toda a região no terreno. E para projetos. Estranhos com as mãos dos habitantes – uma técnica bem conhecida.

Cartas de leitores

O escritório editorial também recebeu cartas de habitantes da vila de Benitsa, a região de Kaluga. Eles têm sua própria posição. Aqui, em particular o que eles escrevem para nós …

“… Agradeço sinceramente pelo belo trabalho profissional: uma apresentação imparcial, honesta e sincera da situação atual …” (D. Krainov.)

“… quero agradecer ao seu jornal por um artigo sobre nossa aldeia, por coragem e veracidade …” (T. Ulanova.)

“… Deixe você expressar minha gratidão e apreço por seu trabalho consciente, honestidade, capacidade de resposta e humanidade …” (E. Krainova.)

“… Quero expressar meus agradecimentos pela publicação sobre o problema desenvolvido em nossa aldeia Benitsa no distrito de Borovsky, na região de Kaluga …” (E. Grigoryan.)

“… Gostaria de expressar minha gratidão por seu profissionalismo, uma atitude humana educada, amigável e simples em relação aos habitantes da vila de Benitsa, Borovsky, na cobertura de problemas com a conquista da Dorpsweg …” (“(S Pavlushkin.

“… Muito obrigado por nos ouvir, obrigado por sua atenção para as pessoas comuns …” (V. Gavrilova.)

“… Expressei minha gratidão pelo apoio da informação operacional de residentes comuns da vila de Benitsa, que estavam em uma situação difícil …” (V. Balabanov.)

“…” Rossiyskaya Gazeta “ficou mais perto de nós e após a publicação do artigo sobre o nosso acidente na vila de Benitsa …” (L. Stepanova.)

Timofeeva Benitsa é uma vila nativa para Zinoida. E então ela está tão preocupada com seu destino.

Do escritório editorial. Esperamos que as autoridades locais e as agências policiais possam acabar com essa situação de conflito de longo prazo.