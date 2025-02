‘Voltar como um centavo ruim’: ele reativou o perfil de Swara Bhaskar, os usuários da Internet dizem: ‘Ainda suspensa de Bollywood’

O ator e comentarista político de Swara Bhaskar foi reativado no domingo, depois de ter sido permanentemente suspenso por uma posição sobre Mahatma Gandhi.

Um usuário da Internet respondeu: “Gostaria que minha conta do Twitter significasse muito para mim. Se alguém pirate e recuperá -lo, eu estaria comemorando em 1 eu sou assim.

Leia também: Vídeo viral: Aamir Khan percorre as ruas de Mumbai como ‘Cavanás’, os usuários da Internet dizem: ‘Filmes para Chalti Nahi …’

“Olá Swara, sua suspensão de conta X fez uma última notícia na mídia principal. Recebi uma notificação no meu bing😂😭 Estou feliz que você tenha voltado! Outro usuário escreveu.

A conta X de Bhaskar foi suspensa devido às supostas violações de direitos autorais vinculadas a duas imagens específicas. Compartilhando as notícias no Instagram, ele descreveu a decisão como “ridícula e insustentável”.

O outro era uma foto de seu filho mexendo na bandeira indiana no dia da república, com o rosto da criança escondida. Ao questionar como as violações de direitos autorais poderiam ser consideradas, Bhaskar sugeriu que os relatórios de massa poderiam ter contribuído para sua suspensão, chamando -o de tentativa de silenciá -lo.