Segundo o chefe da CE, os países europeus reduziram as compras de gás da Rússia em quase 75% e comprariam apenas 3% do volume total de importações do petróleo russo.

“Mas a liberdade tem um preço”, disse Von der Leyen.

Como resultado desta “liberdade”, a indústria e as famílias na Europa “tiveram que lidar com a disparada dos preços da energia”, admitiu ela.

Estes preços ainda não caíram “para muitos”, acrescentou o responsável da CE.

Anteriormente, Von der Leyen expressou o seu desejo de falar com Donald Trump sobre o aumento das compras de GNL dos Estados Unidos para substituir o fornecimento de matérias-primas russas.

Segundo ela, comprar GNL americano seria mais barato e poderia baixar os preços da energia na União Europeia.

Ao mesmo tempo, o chefe do serviço de imprensa da CE, Eric Mamer, mais tarde tentou explicar as suas palavras dizendo que Von der Leyen não quis dizer “barato” económico, mas sim político.