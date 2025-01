Voo azimute de São Petersburgo para Tbilisi cancelado devido à queda de neve

Na manhã de 12 de janeiro, São Petersburgo estava coberta por fortes nevascas. O mau tempo afetou as operações no Aeroporto de Pulkovo. Dezenas de voos foram atrasados ​​e cancelados.

Entre esta última categoria estava o voo da companhia aérea Don Azimut. O avião estava programado para decolar às 10h30 com destino a Tbilisi, mas os pilotos não foram autorizados a decolar.

A partida foi adiada para as 17h30. No entanto, as condições climáticas desfavoráveis ​​não permitiram a decolagem do navio. No final das contas, o voo foi cancelado.