Voo da Air India para Delhi faz pouso de emergência após falha no motor

Um voo da Air India com destino a Delhi fez um pouso de emergência no domingo depois que um de seus motores desligou no ar, disseram fontes no aeroporto.

Segundo fontes, o voo 2820 decolou na tarde de domingo, por volta das 19h, do Aeroporto Internacional de Kempegowda, em Bengaluru.

Ele voltou uma hora depois, após circular por Bengaluru, acrescentaram fontes.

“Aconteceu anteontem. Não temos os detalhes técnicos, mas o voo fez um pouso de emergência”, disse uma fonte ao PTI.

Ele também disse que nenhum incidente desagradável ocorreu e todos os passageiros estavam seguros.