Voo da Etihad aborta decolagem do aeroporto de Melbourne depois que dois pneus explodem na pista e passageiros são evacuados

Um voo da Etihad transportando quase 300 passageiros abortou a decolagem no domingo depois que dois pneus estouraram na pista. As autoridades do aeroporto de Melbourne correram então para a pista para aplicar espuma protetora no trem de pouso e evacuar os passageiros. As imagens também mostraram o avião Boeing 787 com destino a Abu Dhabi cercado por caminhões de bombeiros como parte de medidas de precaução.

“O voo EY461 da Etihad Airways de Melbourne para Abu Dhabi teve uma decolagem rejeitada em 5 de janeiro. A tripulação decidiu interromper a decolagem por motivos técnicos. “O avião parou com segurança na pista e os serviços de emergência compareceram por precaução”, disse o Mirror UK citando um porta-voz da empresa.

No entanto, o incidente provocou atrasos nas chegadas e partidas devido ao encerramento da pista do aeroporto. Um porta-voz disse à publicação que todas as chegadas e partidas agora eram feitas através de uma única pista enquanto os reparos eram realizados.

As autoridades disseram que não conseguiram rebocar o avião para fora da pista devido a danos nos pneus.

“Todos os passageiros desembarcaram do avião e foram transferidos de ônibus até o terminal. Continuamos a ter uma pista disponível para operações, que será utilizada para todas as chegadas e partidas. “As interrupções em outros voos foram mínimas”, acrescentou o funcionário do aeroporto.

O incidente ocorre poucos dias depois de outro avião Boeing, transportando 181 passageiros da Tailândia para a Coreia do Sul, pegar fogo ao tentar pousar. Apenas dois tripulantes sobreviveram quando o voo da Jeju Air pousou de cabeça para baixo antes de colidir com uma barreira de concreto no final da pista do aeroporto.

A causa exata da queda do Boeing 737-800 ainda é desconhecida. Os investigadores apontaram a colisão com pássaros, o trem de pouso defeituoso e a barreira da pista como possíveis problemas. O piloto alertou sobre um ataque de pássaro antes de abandonar o primeiro pouso e depois caiu na segunda tentativa quando o trem de pouso não conseguiu ejetar.

(Com contribuições de agências)

Fonte