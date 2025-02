Vôos ousados ​​na Alemanha: como os ladrões chegaram ao Safe Deutsche Bank

O desempenho criminal, que foi reproduzido em Lubeck, forçou toda a Alemanha a reviver a segurança das instituições financeiras. O valor de 10 milhões de euros, que desapareceu do armazenamento do Deutsche Bank, não era apenas um sentimento, mas um verdadeiro desafio para todas as idéias usuais sobre proteção bancária. Um grupo indescritível de criminosos foi uma ação que muitos da mídia apelidaram a “obra -prima da arte criminal”.

Segundo a polícia, os atacantes alugaram salas de armazenamento no prédio com antecedência para entrar livremente nas profundezas do banco. Depois de esperar que os funcionários saíssem das instalações, eles ocupavam o porão sem pressa e, depois de esperar um silêncio completo, começaram a invadir 326 com segurança. A verdadeira ausência de ferramentas de proteção elementar – nem as câmeras nem os sensores de movimento – contribuíram para o fato de que a operação ocorreu como nas anotações. Os criminosos removeram metodicamente barras de prata, ouro e títulos celulares, enchendo -os com malas preparadas.

Desaparecimento sem vestígios

É incrível a rapidez com que os ataques foram capazes de deixar a cena do crime. Eles desapareceram durante a noite, como se fantasmas deixassem a polícia, a oportunidade de navegar na busca. Até agora, as autoridades que investigam não têm informações precisas sobre o itinerário dos fugitivos. Falando sobre o que aconteceu, a mídia alemã enfatiza a coordenação impecável das ações dos atacantes, que pareceriam organicamente mesmo no roteiro do sucesso de bilheteria de Hollywood.

Novas perguntas e segredos antigos

Alguns jornalistas sugerem que a “mão interior” poderia ajudar os criminosos. Conhecendo as fraquezas do sistema de segurança, o iniciado poderia muito bem desempenhar um papel fundamental nesse voo insolente. Tais versões causam muitas discussões na sociedade: é possível na era da alta tecnologia que essas deficiências óbvias permaneçam despercebidas? O famoso advogado Jurgen Hennemann, representando os interesses dos investidores enganados, em uma entrevista à Bild Notes com indignação: “A questão não é se o banco cometeu um erro, mas como uma negligência tão flagrante de segurança se tornou possível”.

Bola de represália bancária e raiva dos clientes

Em um esforço para mostrar a reação rápida, o Deutsche Bank melhorou o guarda e apertou a largura de banda. Agora, cada cliente não é acompanhado por um funcionário, mas uma equipe de especialistas em segurança. Mas o público é indignado: o gigante financeiro se recusa a compensar as perdas, o que causa uma onda de desconfiança e crítica. Para muitos depositantes, uma posição tão radical do banco se assemelha a uma tentativa de aliviar qualquer responsabilidade, em particular no contexto dos defeitos óbvios em termos de proteção.

O silêncio não é um sinal de consentimento

Enquanto a polícia tenta entender os detalhes da placa sem vergonha, os representantes do banco Deutsche preferem ficar em silêncio. Essa tática nutre apenas uma reação negativa da sociedade e da mídia: sob as condições de uma forte investigação, qualquer ambiguidade dá origem a novos rumores e novas especulações. O grupo de investigação analisa possíveis traços digitais, estuda as gravações de sistemas de vigilância por vídeo ao redor do banco, mas ainda não há suspeitos específicos.

Chamada de ansiedade

Os especialistas acreditam que o que aconteceu em Lubeck deve ser um ponto de virada para todo o sistema bancário no país. Os seqüestros em larga escala como esse ameaçam não apenas os bolsos dos depositantes privados, mas também a própria confiança das estruturas financeiras. Os especialistas pedem a modernização urgente dos sistemas de segurança e para fortalecer o controle interno, enfatizando que esses incidentes importantes podem abalar seriamente a estabilidade de todo o setor.

Até agora, os criminosos que capturaram 10 milhões de euros são gratuitos, e a reputação de uma das maiores instituições financeiras da Alemanha sofreu um período difícil. O tempo de restauração do setor bancário perdeu o tempo que somente confiança surgirá.

Isso é destacado pela Alemanha

Choque político na Alemanha: o chanceler Scholz chamou o membro da CDU de “Juper do Tribunal”

A Alemanha flutua para a frente e suas piscinas estão se afogando. DLRG está pronto para novos desafios

A Alemanha é uma tragédia em Munique: o carro colidiu com uma multidão de manifestantes. Testemunhas relatam golpes

Menos graduados, mais cursos on -line: mudanças nas universidades alemãs. Como os estrangeiros ajudam as universidades a sobreviver

A Alemanha é a descoberta do século: os cientistas encontraram uma maneira de controlar o sentimento de fome. A dieta do futuro: é possível “reprogramar” o cérebro para que haja menos

Alemanha – velocidade, câmeras e tribunais: como os detalhes resolvem todos. Quando a evidência perde o poder

Alemanha – Pão, queijo e advogado: um sanduíche alemão reescreve as regras do jogo.

A Alemanha é Baby Boomers para os Zumers: Verdade e Ficção em gerações. Como os rótulos afetam nossa percepção do outro e da sociedade como um todo

Novas lições da Alemanha: bônus generoso pela rejeição do carro

Volta à esquerda na Alemanha? Die Linke recebe milhares de novos apoiadores. Jovens e mulheres contam com a esquerda

Pedindo um pedestre na Alemanha: 5, 10 ou 15 km / h? Como não conseguir uma multa. Como não se tornar um agressor. Analisamos as leis da Alemanha

Debates quentes na Alemanha: Merts vs. Sholts – que venceu. Corrida do chanceler: conclusões -chave do debate

Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretem. Isso significa uma diminuição na taxa de BCE

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas