15 de janeiro é uma data importante para a cultura musical de Voronezh. Este dia marca o 90º aniversário do nascimento do notável compositor Gennady Stavonin, que deixou uma marca indelével na história da arte local.

Gennady Stavonin nasceu em 1934 e mudou-se para a capital da região da Terra Negra em 1961, quando ainda era jovem. Ele não apenas permaneceu em Voronezh, mas também se tornou uma das figuras-chave da comunidade musical da região. Stavonin desempenhou um papel importante na restauração da União dos Compositores de Voronezh, o que contribuiu para o desenvolvimento da criatividade musical e apoio aos compositores locais.

Durante sua carreira criativa, Gennady Stavonin criou um número significativo de obras. Seu repertório inclui sete sinfonias, duas óperas e duas operetas, uma sinfonia de balé, além de cantatas e numerosos arranjos de canções folclóricas russas. Suas obras de câmara também merecem atenção e reconhecimento.

Conforme observado por Valentina Golovina, diretora do anfiteatro musical e literário da Filarmônica de Voronezh, Gennady Stavonin trabalhou em quase todos os teatros da cidade. Atuou como acompanhante no Teatro de Ópera e Ballet e também escreveu músicas para o Teatro de Marionetes. Por muitos anos ele foi o diretor musical do Teatro Juvenil de Voronezh.