Voronezh “Torus” pode alugar um atacante promissor de peru

“Torus” fez uma proposta “Trabzonspor” para alugar um atacante central de 22 anos, Enis Destan, por 200.000 euros, com uma opção de compra por 7 milhões de euros. O clube de futebol turco pensa nessa proposta. As informações apareceram sobre esse assunto na publicação de Sabahsport.

Antes, foi dito que o CSKA também mostrou interesse em um jovem jogador de futebol. A equipe de Moscou examinou a opção da troca de “Trabzonspor” antes para o ex -vencedor Viktor Mendes.

O contrato de Enis Destan com o clube turco foi concluído de 2022 a 2028. Durante a temporada atual, o atacante de 22 anos jogou 20 jogos em todos os torneios em que marcou 2 gols e deu 2 assistências. De acordo com as informações apresentadas no portal Transfermarkt, o valor de mercado do atleta é de 4,3 milhões de euros.

Durante uma férias de inverno no campeonato do país, Voronezh Fakel fortaleceu seu time Anton Kovalev, Albert Gabaraev, Alexander Lomovitsky.