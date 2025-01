Vou levar esses acessórios adoráveis ​​comigo para todos os lugares em 2025

Não importa quantos anos você tenha, receber um companheiro fofinho de um ente querido sempre traz alegria, principalmente do adorável Jellycat. Os personagens doces, coloridos e expressivos da marca conquistaram o coração de muitos (uma pesquisa nas redes sociais comprovará isso), e sua coleção do Dia dos Namorados inclui amigos animados, temáticos e cheios de personalidade. Dar um Jellycat é algo óbvio para as próximas férias. Além disso, a marca cria peças adoráveis ​​que combinam com minha tendência de moda favorita de 2025: pingentes de bolsa. No verão passado, em um esforço para trazer um pouco de emoção de volta aos nossos guarda-roupas calmos e luxuosos, acessórios para nossos acessórios com tudo, desde pingentes de bolsas a pingentes de sapatos, começaram a ganhar popularidade. E aposto que este ano os acessórios divertidos e personalizados continuarão na moda entre as fashionistas. Claro, Jellycat transformou seus personagens em amuletos adoráveis ​​que corro para pendurar na minha bolsa favorita.

Esteja você comprando um presente para o Dia dos Namorados ou para você mesmo (culpado), continue rolando para ver minhas escolhas favoritas do Jellycat.

