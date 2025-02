"Vozes não admitidas para incentivar Olly, aqui estão os testes": A Bomba de Striscia La Notizia no Sanremo 2025

Lançou outra bomba de Comic the News no Festival de Sanremo 2025O evento com o qual o Tiggi satírico do Canale 5 sempre tem uma conta aberta historicamente. No episódio de quinta -feira 20 de fevereiro, aqui PINUCCIO Ele voltou para investigar a transparência e a confiabilidade do sistema de televisão, um elemento importante na proclamação do vencedor do Sanremo 2025, que foi Olly com o dele Balorda nostalgia.

Depois que ele já evocou dúvidas sobre possíveis questões críticas na última edição, a atenção foi concentrada este ano Sobre a seleção da última cinquina Do festival.

Vários relatórios chegaram à equipe editorial de Tira Eles duvidam da regularidade do sistema de votação, com alguns espectadores que denunciam anomalias no número de preferências. Em particular, os problemas teriam sido encontrados ao alocar votos para vários artistas, incluindo Fedez” Brunori Sas um Lucio Corsi.





Um dos episódios mais curiosos relatados pelo Tiggì projetado por Antonio Ricci É um espectador que enviou dois votos ao mesmo tempo: um para Bruori Sas e outro para Olly. Enquanto o humor para Olly é registrado corretamente para Brunori SAS, eles apoiam TiraNão foi.

Um serviço de Pinuccio, que quer esclarecer essas discrepâncias para entender se for Erros técnicos simples ou um problema mais amplo Isso pode ter influenciado o ranking final do evento.