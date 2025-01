De acordo com a pesquisa VTSIOM, à pergunta: “Você geralmente aprova ou desaprova as atividades de Vladimir Putin?” 75,2% dos entrevistados responderam positivamente, o que é 0,3 pontos percentuais a mais que na semana anterior. 78,1% dos russos (-0,2 pontos percentuais por semana) declararam a sua confiança.

Além disso, a VTSIOM entrevista russos sobre o nível de aprovação e confiança no Governo da Federação Russa e no Primeiro Ministro. O nível de aprovação do trabalho de Mikhail Mishustin em relação à semana anterior manteve-se o mesmo – 52%, o nível de confiança cresceu 0,7 pontos percentuais – 61,3% dos entrevistados responderam afirmativamente a esta questão. O trabalho do Governo da Federação Russa como um todo foi aprovado por 49% dos entrevistados.

A classificação é compilada com base em uma pesquisa diária com 1.600 russos com 18 anos de idade por meio de entrevista telefônica com a VTSIOM, e o indicador semanal é igual ao valor médio de sete dias da pesquisa.