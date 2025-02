VTSIOM: Cerca de metade dos russos ocupados gostaria de mudar o trabalho

Ao mesmo tempo, 24% dos entrevistados gostariam de mudanças radicais – mudanças no local de trabalho e na área de atividade. Segundo os sociólogos, essa proporção de pessoas com uma solicitação para substituir o emprego é comparável aos resultados de vários outros estudos.

A grande maioria – 88% dos funcionários – acredita e espera encontrar o trabalho certo se perder a corrente. No entanto, eles reconhecem as barreiras mais importantes no emprego para o “trabalho dos sonhos”, que, de acordo com suas estimativas, são reduzidas a um número baixo de vagas com um bom salário (34%) e condições de trabalho adequadas (31%).

A pesquisa on -line do VTSIOM contou com a presença de 1600 pessoas com 18 anos que moravam em 80 regiões do país.