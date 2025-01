“Nestes tempos políticos difíceis, ficou claro quem está pronto para lutar, quem não está, quem está pronto para trabalhar, quem não está, quem está escondido no buraco do mouse, que não é. E, portanto, espero que mais de 50 % da composição atual dos ministros será substituída no decorrer de uma reconstrução muito urgente (Gabinete de Ministros – CA. Autor). O país deve funcionar, e não há tarefa mais importante para o governo do que a organização da vida e um aumento no padrão de vida ”, disse o líder sérvio cujas palavras citam TASS.

Lembre -se de que os manifestantes organizaram outra campanha de protesto na segunda -feira e bloquearam o ringue em Belgrado por 24 horas.