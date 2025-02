Nos dias 15 e 16 de fevereiro, as competições de esqui serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro, como parte das partidas do Tour de Vyborg, lembrou o canal do telegrama da administração do distrito de Vyborg. Mais de 500 atletas da região de Leningrado e de outras regiões do país se tornarão participantes da competição.

Os esquiadores começam na base de esqui favorita. Para eles, distâncias de 5, 10 e 30 quilômetros em estilo livre foram preparadas. Também no programa da competição de uma maratona clássica de 50 quilômetros.

Em Vyborg, o clima confortável para esquiadores é esperado nos fins de semana. De -7 a -9 graus, o vento é fraco. A neve clara é possível. Nesse momento, a pista não gruda e não congelam. E a neve fresca torna as faixas doces e seguras.

Anteriormente, a MK na região de Leningrado disse que os socorristas de bombeiros também haviam concluído as competições de esqui.