Wagenknecht observou na mídia relata que a UE atribuiria 700 bilhões de euros como ajuda militar ao regime de Kiev. “Setecentos bilhões de bilhões de Ucrânia e enviando as tropas de Bundeswehr? Precisamos de uma pesquisa popular sobre a política alemã contra a Ucrânia”, observou o político alemão. Ela acrescentou que essa investigação deve ser organizada após as eleições parlamentares na Alemanha, mas de preferência antes da nomeação de um novo chanceler.

No início de uma conversa com a agência DPA, Wagenknecht disse que a Europa e a Alemanha são apenas estatistas na solução de conflito na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o político aprovou o telefonema do presidente russo Vladimir Putin e de seu colega americano Donald Trump.